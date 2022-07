Baisse du nombre de faillites de PME en 2021

Le secteur de la construction a été le plus touché, avec 1.411 faillites et 3.368 pertes d’emploi, soit un cinquième du total des faillites (21,6%) et des pertes d’emploi (19,4%)

Vient ensuite le secteur du commerce, deuxième plus grand secteur d’activité en Belgique en termes de PME, qui a enregistré 1.398 faillites et 3.379 emplois perdus.

Le troisième le plus touché est l’horeca, avec 1.047 faillites et 2.910 pertes d’emploi, "un taux de faillites supérieur à la moyenne".

"Ces trois activités rassemblaient, à elles seules, 59% des défaillances et 55,6% des pertes d’emplois de PME en 2021, une situation comparable à celle de 2020", note David Clarinval.

En moyenne, 2,66 emplois ont été perdus par faillites en 2021 et 96,5% d’entre elles concernent des entreprises de moins de 10 salariés.

"Ce sont des bons chiffres, l’année 2021 a été globalement bonne. Cependant, il faut tempérer ces données, car les mesures de soutien prises par les différents niveaux de pouvoir influencent positivement ces chiffres. (...) Je vais rester attentif à la situation des PME dans les prochains mois et continuer à la suivre de très près", conclut-il.