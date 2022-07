Variole du singe: les premières doses de vaccin arrivent en Belgique

Mme Kyriakides se dit préoccupée par le nombre croissant de cas de variole du singe: près de 6.000 cas (5.949) ont été identifiés dans 33 pays d’Europe, selon les derniers chiffres du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). En Belgique, 168 contaminations confirmées ont été recensées, selon Sciensano.

"Avec HERA, nous avons acheté des vaccins pour tous les États membres qui en ont exprimé le besoin. En l’espace de deux semaines, nous avons financé environ 110.000 doses et commencé les livraisons dans les pays les plus touchés, dont l’Espagne, l’Allemagne, le Portugal et la Belgique. D’autres livraisons auront lieu dans les semaines à venir", a ajouté Stella Kyriakides.

Début prochain de la vaccination sélective

La vaccination contre la variole du singe débutera la semaine prochaine en Belgique et sera réservée dans un premier temps aux prestataires de soins et les personnes ayant eu un contact non protégé à haut risque avec une personne contaminée, annonce le ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucke.

Cette vaccination, facilitée par une première livraison, sera possible dans l’un des neuf centres de référence du pays.

Cette vaccination doit idéalement avoir lieu dans les quatre jours suivant le contact. Les personnes non vaccinées contre la variole classique doivent recevoir deux doses, avec au moins 28 jours d’intervalle, a précisé M. Vandenbroucke (Vooruit) dans un communiqué.

"Il est recommandé aux personnes qui pensent pouvoir bénéficier de la vaccination de contacter leur médecin généraliste ou spécialiste, qui examinera avec le centre de référence si elles y ont droit. Vu le nombre limité de vaccins et les incertitudes actuelles quant aux livraisons supplémentaires, cette vaccination se fera dans des conditions strictes", a déclaré le ministre.