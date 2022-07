Vaccination contre la variole du singe en Belgique: quand et pour qui?

Quand cette vaccination va-t-elle démarrer? Quel est le public cible? Où se faire vacciner? Voici les infos pratiques à savoir.

Quand?

La vaccination contre la variole du singe débutera la semaine prochaine en Belgique, soit la semaine du 11 juillet 2022 .

Pour qui?

La vaccination sera réservée dans un premier temps à certaines catégories de personnes:

- le personnel soignan t après un contact à haut risque sans protection (par exemple, contact prolongé en face-à-face, plaie en contact avec les fluides corporels d’un patient infecté, exposition à des aérosols)

- les personnes immunodéprimées après un contact à haut risque (comme un membre du même ménage infecté ou le partage de vêtements, de literie ou d’ustensiles de cuisine avec un patient présentant une éruption cutanée).

- les personnes après un contact à très haut risque (comme un contact sexuel, un contact prolongé de peau à peau avec une personne présentant une éruption cutanée ou une plaie).

Le vaccin s’administre idéalement dans les 4 jours suivant l’exposition. Les personnes vaccinées contre la variole classique ne reçoivent pas de nouveau vaccin, sauf en cas de trouble du système immunitaire.

Où se faire vacciner?

Les vaccins sont répartis entre 9 centres de référence dans notre pays.

Si vous pensez avoir eu un contact à haut risque, il est recommandé de contacter votre médecin généraliste ou votre médecin traitant. En concertation avec le centre de référence, ce médecin pourra déterminer s’il est utile que vous soyez vacciné, sur place, au centre de référence.

Quels éventuels effets secondaires?

Les effets secondaires les plus fréquents sont les maux de tête, les nausées, les douleurs musculaires, la fatigue et les réactions au point d’injection (douleur, rougeur, gonflement, durcissement et démangeaisons).