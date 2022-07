Une manifestation pour le blocage de l’indexation des loyers

"Il est nécessaire que les ministres concernés du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale comprennent l’importance et l’urgence de limiter l’indexation des loyers à 2%", a communiqué le Syndicat des Locataires. "Il faut que les partis Défi et Open-VLD ne s’opposent plus à ce blocage et comprennent que tous les ménages bruxellois, à faibles revenus, n’habitent pas forcément des logements publics ou sociaux".