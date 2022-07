Une hausse du prix des maisons moins forte que l’inflation

Le marché immobilier a ralenti depuis le début de l’année. Le prix moyen d’une maison en Wallonie est aujourd’hui de 228383 euros avec une hausse de 2,5% par rapport à 2021 selon le baromètre des notaires immobiliers pour le deuxième trimestre 2022 publié aujourd’hui. Pour le notaire Renaud Grégoire, porte-parole en charge de ce baromètre, cette hausse n’en est pas vraiment une par rapport à l’inflation de ces derniers mois, "Le prix moyen d’une maison en Belgique a augmenté de 6,3% au 1er semestre. Mais en tenant compte de l’inflation qui était de 7,7%, nous constatons que le prix moyen a reculé en termes réels." Cela représente une augmentation de 25% du prix des maisons depuis 2017 d’après les données de la Fédération royale du notariat belge. Celle-ci est encore plus forte dans les autres régions avec une hausse de 30% en Flandres et de 36% à Bruxelles en cinq ans. Les provinces wallonnes représentent 33% de l’activité immobilière nationale sur les six premiers mois de 2022.