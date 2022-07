Les cas de burn-out ont augmenté de 66% entre 2018 et 2021

1. 2020, l’exception

Le confinement, le travail à domicile, le report des soins et les mesures de soutien expliquent en partie la diminution exceptionnelle du nombre de nouvelles entrées en incapacité de travail enregistrées en 2020, tant pour les affections physiques que psychiques: burn-out (- 8%), dépression (- 17%), douleurs lombaires (- 14%)...

Le nombre total de nouvelles entrées en incapacité de travail était de 69746 en 2020 pour 74266 en 2010 et 78814 en 2021.

2. Troubles menta ux en hausse

Si en 2021, la dépression est revenue à son niveau de 2019, les cas de burn-out ont explosé entre 2018 et 2021 (+ 66%). Un rattrapage qualifié d’alarmant car les trois premiers trimestres de 2021 ont complètement compensé la baisse de 2020. Ce sont les secteurs des soins de santé et du bien-être (+ 102%), des hôpitaux (+ 98%), du transport et de la logistique (+ 98%) les plus touchés par le burn-out.

Les autres troubles mentaux ont également connu une forte augmentation entre 2018 et 2021: + 26% de dépression à long terme, + 22% de troubles anxieux et de stress.

3. Troubles musculosquelettiques

Les Mutualités Libres relèvent d’importantes variations: baisse des lésions internes du genou (- 28%), augmentation limitée des lombalgies (+ 4%) mais forte hausse du tennis elbow (+ 42%) qui affecte les personnes qui ont un travail manuel intensif et celles qui travaillent dans un bureau.

4. Cancers : + 12% d’incapacité par rapport à 2019

Le nombre de personnes entrées en incapacité de travail en raison d’un cancer a lui aussi augmenté: + 12%pour le cancer du sein en 2021 par rapport à 2019. Idem pour les cancers du poumon et du rein. Des chiffres qui correspondent aux diagnostics de cancer non établis en 2020 à cause du Covid.

5. Et ce n’est pas f ini

En ce qui concerne le report de soins, on estime qu’il faudra encore un peu plus d’un an pour les interventions chirurgicales essentielles et 4,6ans pour les soins non essentiels. " On devrait donc s’attendre à une augmentation considérable du nombre d’entrées en incapacité de travail dans les années à venir pour certaines maladi es", conclut le rapport des Mutualités Libres. Les cas de burn-out pourraient encore se multiplier chez les travailleurs notamment en raison de l’intensité de travail élevée, de l’insécurité de l’emploi.

6. Coût: 10 milliards d’euros

En dix ans, la croissance importante des malades de longue durée (incapacité de travail de plus d’un an): actuellement 470000 personnes. 450000 entrées en incapacité de travail (moins d’un an). Ces deux catégories représentaient un budget de 10 milliards d’euros en 2021 (12% du budget de la sécurité sociale): 2,5 milliards pour les incapacités de travail et 7, 650 milliards pour les malades de longue durée.Si les incapacités de travail restent plus ou moins stables, le nombre de malades de longue durée a explosé: + 70% en dix ans. Le taux d’invalidité au sein de la population active qui était de 5,4% il y a 10 ans s’élève aujourd’hui 8,4%.

Interview

«Les moyens sont dérisoires par rapport à l’ampleur du problème»

Xavier Brenez, vous êtes le directeur général des Mutualités Libres. Ccomment expliquer la flambée des malades de longue duréeau cours des dix dernières années?

Il y a tout d’abord les mesures prises dans d’autres branches de la sécurité socialetelles que la réactivation des chômeurs, la limitation des indemnités de chômage, la limitation de la prépension, la mise à niveau de l’âge de la pension entre hommes et femmes… Il y a eu un effet de vases communicants avec l’incapacité de travail. A cela s’ajoutent l’augmentation de la population active et le vieillissement de celle-ci ainsi que la problématique des malades chroniquesqui concerne 25% de la population globale.

Quelles sont les perspectives?

Si on reste sur un taux d’invalidité de 8,4% avec la population active qui augmente, il y aura mécaniquement une hausse des invalidités. Le Bureau du plan prévoit une hausse jusqu’en 2030. Mais comme le taux d’invalidité ne cesse d’augmenter et que la population active va continuer à croître en âge, il y a tout à parier que le taux d’invalidité va augmenter plus fortement, notamment en raison de la hausse constante des burn-out dont un sur dix conduit à l’invalidité.

Vous plaidez pour renforcer la prévention et la responsabilisation des acteurs concernés…

Il veut mieux agir à la source mais en Belgique le volet préventif est très peu développé. On peut mettre en place des choses très concrètes: par exemple, expliquer aux personnes exerçant un métier lourd comment prendre soin de leur dos. Concernant les maladies psychosociales, on peut encourager les entreprises à détecter de façon précoce les risques de burn-out, à améliorer le bien-être au travail… Il y a des accompagnements à prévoir au sein des entreprises pour les encourager à réintégrer les malades de longue durée en adaptant les horaires, le poste de travail… Le système actuel n’est guère incitant pour les entreprises qui ne versent que le premier mois de salaire garanti.

Vous pointez le manque de médecins-conseils dans les mutualités?

Avec 450000 entrées en incapacité chaque année et 470000 invalides, les moyens actuels sont largement insuffisants. En dix ans, le nombre de malades de longue durée a augmenté de 70% alors que celui des médecins-conseils a diminué de 17%. Or ceux-ci, à l’instar des médecins traitants, des conseillers en prévention et des médecins du travail, eux aussi en pénurie, sont un maillon indispensable pour un suivi optimal des 500 millions malades de longue durée.

Peut-on encore inverser la tendance?

L’invalidité est une problématique complexe car elle est d’ordre social, professionnel, médical… Il est encore possible d’inverser la tendance en menant une réflexion globale coordonnée, la politique actuelle est trop fragmentée. Outre la prévention, il faut améliorer la réintégration au travail en renforçant notamment les équipes multidisciplinaires en plus des coordinateurs de retour au travail. Et pour optimiser la communication entre les nombreux intervenants, une plateforme de communication devrait être rapidement mise en place.