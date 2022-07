Jackpot record de l’EuroMillions ce vendredi 8 juillet: comment gagner les 230 millions?

Ce vendredi 8 juillet, une cagnotte record de 230 millions d’euros est proposée! Du jamais vu auparavant! Le précédent record était de 220 millions d’euros et datait du 15 octobre 2021, faisant à l’époque le bonheur d’un chanceux Français.

Un Belge sera-t-il capable de cocher les cinq bons numéros et les deux bonnes étoiles, de quoi empocher le plus gros montant jamais proposé à l’EuroMillions? Pour que cela arrive, faut-il encore jouer!

Comment jouer en ligne?

Il existe deux manières de faire valider votre bulletin de participation:

- soit en se rendant dans une librairie ou un night shop, où vous cocherez les cases d’un bulletin papier et recevrez un ticket de participation papier ;

- soit en se rendant sur le site officiel de la Loterie Nationale . Vous devrez créer un compte utilisateur. Une fois cette étape passée, il vous suffira simplement de cliquer sur "jouer en ligne" sur la case consacrée à l’EuroMillions, en haut à droite du site.

Vous arriverez alors sur la page des grilles à jouer. Vous avez la possibilité de jouer jusqu’à 10 grilles en ligne. Une grille coûte 2,50€. Évidemment, c’est vous qui choisissez le nombre de grilles que vous souhaitez jouer.

Vous pouvez encoder vos chiffres et étoiles manuellement, ou opter pour un "Quick Pick". Dans ce dernier cas, c’est l’ordinateur qui choisit aléatoirement vos chiffres et étoiles.

Une fois vos grilles, numéros et étoiles choisis, il ne reste plus qu’à cocher le nombre de tirage(s) auquel(s) vous souhaitez participer. Ceux-ci vont d’un à dix. Vous pouvez également jouer "en continu". Cela signifie que vous jouerez automatiquement à tous les prochains tirages, et ce avec les grilles, les numéros et les étoiles que vous aurez préalablement cochés.

Et le Joker+? Il s’agit d’une chance supplémentaire de gagner de l’argent. Celui-ci peut se jouer seul ou en supplément de votre EuroMillions. Vous pouvez jouer jusqu’à cinq combinaisons, chacune coûtant 1,50€. Vous avez alors la possibilité de choisir un signe astrologique accompagné d’un nombre à six chiffres pour chaque combinaison.

Une fois vos grilles complétées, le nombre de tirage(s) choisi, le Joker+ joué ou non, il ne vous reste plus qu’à valider votre achat en appuyant sur le bouton vert "Continuer", à la gauche duquel se trouve le montant total de votre achat. Vous serez alors redirigé vers une fenêtre qui récapitulera votre bulletin de jeu. En appuyant sur le bouton vert "Acheter", vous confirmez définitivement votre bulletin et votre participation à la cagnotte de l’EuroMillions.

Il ne vous reste alors plus qu’à croiser les doigts pour remporter le jackpot!

L’EuroMillions en Belgique en quelques chiffres

- 67.842.427 bulletins joués en 2021 ;

- 16.408.072 gagnants en 2021 ;

- 3 nouveaux millionnaires en 2021, ayant respectivement remporté 21,2 millions d’euros (31 août), 2,5 millions d’euros (26 février) et 2,2 millions d’euros (8 janvier) ;

- Depuis 2004, 35 personnes de décrocher le Jackpot ;

- Le plus gros montant remporté en Belgique était de 168 millions d’euros, en octobre 2016.