Enseignement: les épreuves certificatives du CEB, CE1D et CESS auront lieu fin juin l’an prochain

L’épreuve externe commune organisée au terme du premier degré de l’enseignement secondaire CE1D aura lieu le vendredi 23 juin pour la partie écrite du volet langues modernes, et entre les 23 et 28 juin pour la partie orale. L’épreuve de mathématique sera organisée le 26 juin; de français le 27; et celle de sciences le 28 juin.

En ce qui concerne le CESS (dernière année du secondaire, l’épreuve histoire sera organisée le 23 juin, et français, le 26.

Ces dates ont été fixées en tenant compte de la réforme du calendrier scolaire.