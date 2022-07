Dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce jeudi 7 juillet

L’homme a prétendu que les 4 armes découvertes avaient été retrouvées lors de travaux dans sa maison de Warsage (Dalhem). Sauf que, en tant que chasseur, il ne pouvait ignorer qu’il devait les déclarer.Son permis de chasse lui a été retiré.

2. Connu de la justice, il ne peut être armé à la base militaire d’Elsenborn

Un agent de gardiennage wallon souhaite assurer une mission de sécurisation… armée de la base militaire d’Elsenborn.Sauf que l’homme, connu de la justice, doit attendre les résultats d’une enquête de sécurité pour avoir un permis de port d’armes.Dans l’attente de ceux-ci, il a été débouté par le Conseil d’État.

3. Une hausse du prix des maisons moins forte que l’inflation

Le rôle de l’inflation a été important sur le marché immobilier belge depuis le début de l’année. La hausse des prix est à relativiser.

4. Intoxication alimentaire dans un camp scout près de Beauraing: les enfants ont quitté l’hôpital, l’AFSCA effectue des prélèvements

La nuit de mardi à mercredi a été agitée dans un camp scout carolos à Felenne. Cinq jeunes participants ont dû être hospitalisés à cause d’une intoxication. Plus tard dans la journée, les chefs ont voulu rassurer.

5. France Télé: changements et grogne

L’information de proximité, avec la suppression des journaux nationaux de France 3, et le numérique, avec la montée en puissance attendue de la plateforme en ligne France.tv, sont deux priorités de France Télévisions, a annoncé mercredi le groupe public lors de la présentation de sa rentrée. Des changements qui ne plaisent pas à tout le monde.

6. Jean-François Bourlart sur le départ du Tour à Binche: «On n’est pas là que pour faire la fête»

Ce jeudi, l’étape part de Binche, le fief de la formation Intermarché-Wanty-Gobert. Une journée qui s’annonce forte en émotions pour le manager de l’équipe, Jean-François Bourlart.

7. Les plus beaux villages de Wallonie, en images, dans le cadre d’une exposition itinérante

Les plus beaux villages de Wallonie viennent d’inaugurer une exposition itinérante avec des photos inédites de Chassepierre, Nobressart et Torgny.

8. Goé: un an après les inondations, les membres du club de pétanque ont tout refait eux-mêmes

À la mi-juillet 2021, l’Amicale pétanque Goé a vu ses terrains noyés et sa buvette détruite. Un an après les inondations, les travaux sont terminés et les boulistes peuvent reprendre du service pour la saison estivale.

9. Bacs à fleurs vandalisés à Huy: excédée, la Ville a déposé plainte

Des bacs de fleurs ont été dégradés dans le centre de Huy. Excédée par ces petites incivilités, la Ville a déposé une plainte.

10. Le Top 30 n’est pas impossible pour David Goffin

Classement, repos, retour du dur: moins de 48 heures après l’élimination de David Goffin en quart de finale à Wimbledon, à quoi doit-on s’attendre pour la suite? On fait le point.

