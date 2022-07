Le débrief du jour: Campagne de vaccination Covid | Belgique-Iran: traité controversé | Scouts: intoxication collective dans un camp

La 4e, voire la 5edose de vaccin contre le coronavirus est disponible dès maintenant pour les personnes immunodéprimées et les plus de 80 ans, qui en ont besoin.Mais dès septembre, on revaccine plus massivement.

+ À LIRE | Vaccins Covid : quand, qui, pourquoi et où ?

2 Un traité controversé entre la Belgique et l’Iran

La commission des Relations extérieures de la Chambre a approuvé le projet de loi d’assentiment à plusieurs traités, dont celui qui organise la possibilité de transfèrement de prisonniers entre la Belgique et l’Iran.

+ À LIRE | Belgique-Iran : la commission approuve un traité controversé de transfert de prisonniers

3 Intoxication au camp des scouts de Roux à Beauraing

La nuit de mardi à mercredi a été agitée dans un camp scout à Felenne. Cinq jeunes de l’unité de Roux ont dû être hospitalisés suite à une intoxication.

+ À LIRE | "Les jeunes vont bien", rassurent leurs chefs

4 Les prix de l’essence et du mazout de chauffage en baisse

Les prix maxima de l’essence diminueront à la pompe à partir de ce jeudi, annonce le SPF Economie.

+ À LIRE | À quel point les prix de l’essence et du mazout de chauffage vont diminuer

5 Le top 20 des prénoms les plus populaires en Belgique en 2021

Ce mercredi, Statbel a communiqué les prénoms les plus donnés en Belgique en 2021.

+ INFOGRAPHIES | Voici les prénoms les plus populaires en 2021