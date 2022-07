Déjà quarante réussites en BA1 psycho, nuance l’UCLouvain

De leur côté, la Fédération des étudiants francophones (FEF) et l’Assemblée générale des étudiants de Louvain (AGL) réclament plus de moyens humains et financiers pour assurer un encadrement et des évaluations pédagogiques "innovantes et adéquates". Elles souhaitent par ailleurs un véritable refinancement public de l’enseignement supérieur et une révision du mode actuel d’allocation budgétaire par enveloppe fermée.

Valérie Glatigny, ministre de l’Enseignement supérieur, a rappelé qu’elle prévoyait 50 millions d’euros de plus cette année pour améliorer l’encadrement des étudiants, 70 millions supplémentaires en 2023 et 80 millions en plus chaque année dès 2024. Les aides à la réussite seront renforcées de 83 à 89 millions d’euros par an, a souligné son cabinet. Elles seront principalement destinées aux étudiants en difficulté. La ministre s’est entretenue avec les autorités académiques de l’UCLouvain concernant la situation, a ajouté le cabinet. Si le taux de réussite demeure très faible au terme des trois sessions, une nouvelle réunion aura lieu, a-t-il conclu.

Vendredi, le Comac, organisation étudiante du PTB, avait créé une polémique en publiant un taux de réussite particulièrement faible en BA1 psycho à l’UCLouvain, des chiffres contestés par l’université.