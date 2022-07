"La chambre du conseil a dessaisi le juge d’instruction en charge du dossier fin mars car aucun suspect n’a pu être identifié", explique le magistrat en charge des relations avec la presse au parquet du Limbourg, Bruno Coppin. "Nous ne savons pas si la louve a été tuée intentionnellement et par qui elle a pu l’être. Si de nouveaux éléments apparaissent, nous pourrons rouvrir le dossier."

Le 30 septembre 2019, le département d’inspection de l’Agence flamande pour la nature et les forêts (ANB) avait diffusé un message annonçant la mort de la louve Naya et de ses petits, apparemment volontairement tués. La mère et ses louveteaux se trouvaient dans une zone particulièrement difficile d’accès, où personne n’avait l’autorisation de pénétrer. L’association Vogelbescherming Vlaanderen s’était constituée partie civile après la mort de Naya.

La louve Naya s’était établie en 2018 dans le Limbourg, devenant du même coup la première de son espèce à élire résidence en Belgique depuis un siècle.