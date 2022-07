L’intemporalité d’un escalier en bois

Choisir les bons critères de sélection

La question budgétaire ne peut être éludée quand doit s'opérer le dur choix de la variété de bois. Ce ne doit cependant pas être le seul critère à prendre en considération, car la longévité d'un escalier doit être longue. La dureté du sapin est plus faible que celle du hêtre ou du chêne, également réputé pour sa durabilité. Celle des essences exotiques est encore plus élevée, elles sont également imputrescibles et très résistantes à l'humidité. Un bois tendre tels le pin, le sapin ou l'épicéa est préféré pour des escaliers peu utilisés. Les bois plus durs se choisissent pour un usage plus fréquent car ils résistent mieux à l'usure. Quant aux teintes, elles ont toutes leur importance si vous choisissez de garder l'aspect brut du bois. L'aspect du sapin est proche du blanc mat mais il se prête à toutes les finitions. Celui de l'érable n'en est pas très éloigné, car il oscille entre blanc et beige clair. Dans les bruns, clairs ou foncés, vous avez le choix entre des valeurs sûres tels que le chêne ou le hêtre mais aussi le frêne. Les couleurs des bois exotiques, comme le moabi par exemple, sont plus prononcées et tendent vers le rouge.

Les essences les plus dures (chêne et hêtre) ne nécessitent pas nécessairement une finition. Elles résistent naturellement aux griffes légères et les signes d'usure n'apparaissent qu'au bout de plusieurs années. Un escalier vieilli n'est d'ailleurs pas dénué de charme, mais si vous voulez conserver un aspect plus clinquant, plusieurs solutions s'offrent à vous: huile, lasure, vernis ou vitrification. Incolore, l'huile fonce légèrement la teinte naturelle mais elle offre une protection minimale. Elle est hydrofuge, ce qui signifie qu'elle n'empêchera l'eau de pénétrer dans les fibres du bois en le rendant imperméable. Tous les professionnels ne sont cependant pas convaincus par cette méthode et ce d'autant plus qu'il faudra répéter l'opération tous les six mois ou au minimum, tous les ans. Une lasure protège également le matériau contre l'humidité, mais teintée, elle colore tout en laissant visible les veinures du bois. Cette technique est plutôt conseillée pour les escaliers peu fréquentés, car une lasure ne résiste pas très longtemps à des passages répétés et aux assauts des chaussures.