Les dépenses des partis sur Facebook en baisse au 2e trimestre 2022

En 2019 et 2020, il n’était pas rare d’observer des dépenses mensuelles dépassant les 100.000 euros. Pour le deuxième trimestre de 2022, la page la plus sponsorisée, celle de la N-VA, a été soutenue à hauteur de 204.311 euros pour 219 publicités.

Derrière, on retrouve le Vlaams Belang avec 153.624 euros pour 86 publicités et la page de son président Tom Van Grieken avec 118.487 euros pour 57 publicités. Le président de la N-VA Bart De Wever arrive en 4e position avec 58.756 euros dépensés pour 30 publicités.

Les pages de partis les plus sponsorisées, derrière la N-VA et le Vlaams Belang, sont celles du PVDA (57.514 euros pour 70 publicités), de Groen (51.942 euros pour 281 publicités), du PTB (premier francophone avec 40.273 euros pour 57 publicités), du CD&V (39.584 euros pour 291 publicités) et de Vooruit (37.015 euros pour 33 publicités). Derrière le PTB, les autres partis francophones investissent beaucoup moins sur le réseau social. Les Engagés ont ainsi dépensé 17.8541 euros pour 144 publicités devant Ecolo (5.865 euros pour 50 publicités) et le MR (5.701 euros pour 37 publicités).

Pour les personnalités, on retrouve, derrière Tom Van Grieken et Bart De Wever, les ministres flamands N-VA Zuhal Demir (30.747 euros pour 12 publicités) et Ben Weyts (30.160 euros pour 13 publicités) et le député européen Vlaams Belang Tom Vandendriessche (25.959 euros pour 81 publicités).

Côté francophone, seuls Raoul Hedebouw et Georges-Louis Bouchez enregistrent des dépenses importantes sur leur nom. Le président du PTB a investi sur deux pages: 25.238 euros pour 40 publicités sur sa page PVDA et 7.116 euros pour 9 publicités sur sa page PTB. Le président du MR Georges-Louis Bouchez a dépensé 9.670 euros pour 19 publicités. Loin derrière, la troisième place est occupée par la secrétaire d’État bruxelloise Nawal Ben Hamou (PS) avec 1.890 euros dépensés pour 4 publicités.