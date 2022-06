L’enseignement de promotion sociale au secours des métiers en pénurie

La ministre de l’Enseignement de promotion sociale en Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny, et la ministre wallonne de l’Emploi et de la Formation, Christie Morreale, ont signé mercredi une nouvelle convention-cadre entre l’enseignement de promotion sociale et le Forem visant à s’attaquer aux métiers en pénurie et à favoriser la mise ou remise à l’emploi en Wallonie.