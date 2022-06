L’absentéisme dans la police serait plus élevé que dans d’autres secteurs

Afin de réaliser leur étude, les chercheurs ont analysé minutieusement les 146.000 absences enregistrées dans la police belge en 2019. Il en ressort que les femmes sont en moyenne plus fréquemment absentes que les hommes (4,36 fois contre 3,54) et pour des durées plus longues (en moyenne 12,47 jours contre 11,41 jours). Les données révèlent aussi que les agents de moins de 25 ans comptent moins d’absences (5,63) que les plus de 60 ans (18,12).

De plus, toujours selon l’étude, les policiers wallons seraient absents plus longtemps que leurs homologues bruxellois et flamands, avec une moyenne de 12,74 jours, pour 11,29 en Flandre et 11,66 à Bruxelles). Par contre, les fréquences d’absences les plus élevées ont été enregistrées dans la région de Bruxelles-Capitale (4,25 fois contre 3,92 en Wallonie et 3,55 en Flandre).

Les recherches démontrent, en outre, que l’absentéisme n’est pas plus élevé dans les petites zones que dans les grandes. Cependant, la police locale doit gérer de plus en plus de tâches, ce qui peut augmenter la charge de travail. Au niveau de la police fédérale, l’étude démontre que cette dernière compte plus d’absences que son pendant local, et que celles-ci sont plus marquées en milieu urbain.

Grâce à cette étude, il a été établi pour la première fois que les corps de police présentant un taux d’absentéisme plus élevé enregistrent aussi plus de départs de leurs agents. "Les chiffres de l’absentéisme mettent en évidence la nécessité d’une organisation durable. La police veut aller de l’avant et faire encore mieux, mais cela implique une politique soucieuse du bien-être du personnel de la police", conclut la chercheuse Celien De Stercke.