Variole du singe: la Belgique parmi les premiers pays livrés en vaccins par l’Union européenne de la Santé

Les pays les plus affectés sont livrés en premier. "C’est la première fois que, via HERA, nous achetons directement et donnons des vaccins aux États membres", a souligné la commissaire à la Santé, Stella Kyriakides.

Depuis le 18 mai dernier, 2.682 cas de variole du singe ont été signalés dans 25 pays européens. En Belgique, le dernier bulletin hebdomadaire de Sciensano faisait état, au 21 juin, de 77 cas confirmés et d’un cas probable.

La variole du singe est une zoonose virale (un virus transmis à l’homme par les animaux) dont les symptômes sont très similaires, mais moins graves, à ceux observés par le passé chez les patients atteints de variole. La maladie est endémique en Afrique occidentale et centrale et se propage pour la première fois en Europe.