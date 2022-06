Les logements neufs peinent à se vendre: «On ressent une incertitude sur le marché»

"On ressent une incertitude sur le marché depuis un mois et demi", déclare le directeur d’Immobel Belgium, Adel Yahia. "Les investisseurs continuent d’acheter des maisons pour les louer car l’immobilier reste une valeur refuge. Mais avec les particuliers, le processus de vente est plus long. Les gens prennent davantage leur temps pour se décider."