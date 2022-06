Ecolo-Groen dépose une proposition visant à inscrire le droit à l’IVG dans la Constitution

"Au cours de la législature précédente, il avait déjà été suggéré, lors d’auditions, de modifier l’article 22, qui protège le droit à la vie privée et familiale, pour y intégrer ce droit. Cet article est actuellement ouvert à révision et peut donc être précisé en ce sens", commente la députée fédérale Claire Hugon. "Il est important que ce travail de révision soit mené en concertation avec toutes celles et tous ceux qui souhaitent, comme nous, cette évolution importante. Et la réflexion sera plus efficace si elle se fait sur base de propositions concrètes. D’où le dépôt de notre texte dès aujourd’hui."