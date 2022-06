Violences gynécologiques et obstétricales: appel à projets commun des entités francophones

Les ministres en charge des Droits des femmes en Wallonie, en Fédération Wallonie-Bruxelles et à la Cocof, Christie Morreale, Bénédicte Linard et Barbara Trachte, se sont associées pour lancer un appel à projets visant à prévenir et à lutter contre les violences gynécologiques et obstétricales, ont-elles annoncé lundi dans un communiqué.