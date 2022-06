Nethys va examiner l’entrée d’un actionnaire majoritaire dans sa filiale Win

"Dans un contexte de regroupements des acteurs et de globalisation du marché, l’objectif de Nethys est de permettre à Win de développer pleinement son potentiel d’innovation et de poursuivre sa stratégie de croissance en opérant une transformation de ses métiers en s’appuyant sur ses assets territoriaux (un réseau, un data center et un cloud)", explique l’entreprise liégeoise.

La consultation du marché, qui impliquera également les filiales Wallonie Data Center SA et Phenix Data Center SA, sera organisée dans les prochaines semaines. Il s’agira d’une procédure "ouverte, transparente et objective, menée selon les meilleures pratiques", promet Nethys, qui sera assistée par la banque d’affaires Degroof Petercam.

La filiale de l’intercommunale Enodia exigera des garanties de la part des candidats acquéreurs, notamment en matière d’emploi mais aussi sur la future gouvernance, le projet industriel, les investissements prévus pour assurer la croissance de la société, la localisation des activités et la capacité financière des candidats pour mener à bonne fin ces projets", conclut-elle.