Ces machines sont en plein essor en Wallonie depuis le Covid. "Le plus gros boom, ce sont les distributeurs de plats préparés, explique Éric César de Vending, qui vend des distributeurs depuis 1986.

De janvier à septembre 2022, la société aura installé une quarantaine de distributeurs de plats préparés en Wallonie, pour des restaurateurs ou des traiteurs principalement. La société n’en comptait qu’un seul avant le Covid. "Un visionnaire" , sourit Éric César.

Ces distributeurs s’installent essentiellement en zones rurales, observe le responsable commercial: "Car en ville, même à 23h, tout est ouvert."

Commerces fermés

La fermeture des commerces durant le confinement, l’obligation pour eux de se réinventer, et pour les clients de consommer autrement, a contribué à l’éclosion de ces distributeurs automatiques, selon Nicolas Havet, administrateur Benelux-Allemagne de la société Le Distrib.

La marque, bien installée en France avec 8000 appareils, débarque en Belgique. En quelques mois, la société a installé une trentaine de distributeurs en Wallonie et vient d’enregistrer 8 nouvelles commandes en 15 jours.

"Le Covid a cassé la barrière de réticence envers les distributeurs" , note Nicolas Havet.

Cela a permis, dans des temps difficiles, à des restaurateurs, traiteurs,… de disposer d’un second point de vente. "Disponible 24h/24 et sans payer de loyer" , pointe Nicolas Havet qui affirme que la rentabilité est là. Ce qui pousse la plupart à poursuivre l’expérience.

Si à l’achat, ces machines peuvent coûter 20000 €, des formules de location ou de leasing existent pour 9 à 14€ par jour. "Nos clients rentabilisent rapidement leur machine."

«Bouée de sauvetage»

Thierry Guldemont, gérant du restaurant Mister Poké à Namur, vient d’installer un distributeur automatique de poké bowl ("salade en bol") à Erpent. "Ca marche bien! Je vends 50 bowls par jour. C’est de la qualité, des produits frais, réassortis quotidiennement."

Thierry Guldemont vend ses plats 13-14 €. "Les mêmes prix qu’au restaurant. Car il y a du travail derrière. J e suis en route dès 6h30. Faire les courses, préparer mes bowls, remplir la machine, revenir au resto,…"

Pour Thierry, face à l’incertitude qui plane sur le secteur – "je ne sais plus dire à l’avance quand mon resto sera complet" – "les distributeurs sont une bouée de sauvetage, un complément pour les mauvais jours".

Un complément aussi mais surtout un service aux clients, pour les patrons du restaurant semi-gastronomique L’Orangerie à Villers-le-Bouillet. "Nous avons installé un distributeur il y a deux mois. Avec les plats traiteurs de mon compagnon Carmelo, raconte Sandra Belboom, la patronne. Pendant le confinement, on a vendu des plats préparés. Même si l’activité a repris, on a voulu continuer ce service via le distributeur. Et c’est rentable. "

Dans la machine, lasagnes à 9 €, cannellonis ou scampis font le plaisir des villageois et même des clients du restaurant. "Ils adorent car il n’y a pas d’heure . On vit autrement aujourd’hui et accéder facilement à des plats de qualité, ça plaît."

Un autre canal de vente

À tel point que le traiteur songe à disposer d’autres distributeurs. Tout comme Mister Poké: "Je pense en mettre 3 ou 4, à acheter un container cuisine et y placer quelqu’un."

Et fermer le restaurant? "C’est une question qui se pose, dit Thierry. Mais le contact client me manquerait trop."

Si certains développent de véritables réseaux de 7-8 machines, "cela ne remplacera jamais la vente physique", assure Éric César (Vending).

Et Nicolas Havet (Le Distrib) d’ajouter: "Les gens voudront toujours du contact ou du service à table. Le distributeur est juste une autre expérience" .

"Un autre canal de vente, dit même Romain Fourrey, cofondateur de Bim Bam Belge qui propose depuis deux mois à Orp-Jauche des produits locaux (biscuits, petits plats,…) dans un distributeur. L’idée est d’offrir des produits quand les magasins sont fermés. Coexister et non concurrencer."

Et Romain, qui comptabilise déjà 50 ventes par jour et voudrait placer ses machines " un peu partout" , est convaincu que cela va continuer à se développer. "C’est porteur." Et on y vend désormais de tout: fleurs, matériel de bricolage, huîtres, bières,…

Il reste cependant de la marge en Wallonie, selon Éric César, comparé aux 600000 machines en France. "La demande est telle en France que les fabricants de distributeurs ne savent plus vendre à l’étranger. En Wallonie, on rattrape juste le retard. Même en Flandre, chaque boulangerie a son distributeur."

Au niveau réglementation, chaque commune fait comme elle veut…

Face à l’essor des distributeurs automatiques, les villes et communes ne réagissent pas de la même manière.

Mister Poké a installé son distributeur sur un parking privé. ©Mister Poké

"Quand vous installez un distributeur sur la voie publique, il faut demander une autorisation à la commune. Et là, on peut passer du noir au blanc, constate Éric César de Vending. Un client a bénéficié d’un emplacement gratuit et la commune lui a même fait l’installation électrique. Mais d’autres communes découragent avec de la paperasserie ou imposent un permis d’urbanisme alors que le distributeur est amovible!"

"Est-ce que c’est parce que c’est moche? Que ça prend de la place? Ou pour le vandalisme?", se demande Thierry Guldemont de Mister Poké à Namur qui a préféré installer sa machine sur le parking privé du Night & Day à Erpent, à qui il paie un peu d’électricité et l’emplacement. "Certains pensent aussi que cela prend de l’emploi car c’est automatique, ajoute Éric César. C’est idiot. Il faut les cuisiner les plats."

Du côté de l’Union des villes et des communes, on admet que "chaque commune fait un peu comme elle veut, en fonction de la sensibilité locale. C’est l’autonomie communale" .

Si les distributeurs sont relativement nouveaux sur la commune de Plombières (province de Liège), le sujet a déjà été évoqué par le Collège communal. "On a autorisé jusqu’à présent, sans demander de payer", explique Joseph Austen, échevin de l’Économie. Un restaurateur et un agriculteur ont chacun installé une machine sur l’espace public. "On leur a demandé un dossier avec des vues de l’appareil. Ce n’est pas aussi imposant qu’un foodtruck, donc pas très dérangeant . Si nous n’avons que deux distributeurs, ça se développe ailleurs. On attend de voir."

Pour réglementer après? "On pourrait discuter si ça prend de l’ampleur. Il y a par exemple la taxe de 50 €/mois pour les ambulants.Mais pourquoi pénaliser d’emblée ceux qui tentent? On veut encourager l’économie locale!"

«Pas de concurrence au local»

Et d’ajouter: "On est une commune rurale et ces distributeurs sont une facilité pour certains habitants. L’agriculteur qui ne sait pas tenir un magasin en journée, ça l’aide aussi." Plombières a par contre refusé des distributeurs à pizzas venant de "l’extérieur": "Ça allait concurrencer le circuit local. Il faut d’abord soutenir les pizzerias sur la commune".

À Orp-Jauche, c’est la commune elle-même qui a lancé un marché pour un distributeur de produits de la région. " C’est un partenariat, note Bim Bam Belge qui a remporté le marché et installé la machine. On rétribue une partie des bénéfices pour développer un projet social et éco sur la commune."

À Namur, les distributeurs sont assimilés à un étalage, précise l’échevinat de l’Urbanisme. "Le distributeur doit être associé à un commerce local sédentaire. Il y a des règles en matière de largeur de voie piétonne, de sécurité, etc.Et il faut payer 10 € par mois." Namur ne compte qu’une dizaine de distributeurs. "La machine doit être rentrée le soir, ce qui n’est pas toujours facile. L’offre de magasins de nuit est aussi plus grande en ville, donc le besoin est moins présent." Par contre, ces distributeurs se développent sur les axes pénétrants: "Des boulangers en installent sur leur parking. C’est du privé, on n’a donc rien à dire".

Doit-on légiférer globalement face à l’essor de ces distributeurs? "Mieux vaut des décisions en fonction des spécificités locales" , dit Joseph Austen.