Arrivée du pass touristique avec des réductions vendredi 1er juillet 2022, comment se le procurer

Gratuit, accessible à tous et utilisable pendant une durée illimitée. La ministre du Tourisme Valérie De Bue a vanté les qualités du nouveau pass VisitWallonia pour redynamiser l’attractivité de la Wallonie hier matin lors d’une conférence de presse à Wanze. La première version du pass (lire ci-dessous), écoulée à 60000 exemplaires financé par la Wallonie en 2020 et 2021, avait pour but d’aider le secteur en difficulté. Dans cette nouvelle version disponible dès vendredi, ce n’est plus la Wallonie qui finance des réductions mais les structures touristiques elles-mêmes en proposant des des offres spéciales aux possesseurs du pass. 310 membres sont déjà inscrits, parmi lesquels on retrouve 60% d’hébergement (hôtels, campings, maisons d’hôtes…) et 40% de structures d’activité. "Cette offre va évoluer au fil du temps et s’adapter aux besoins de la clientèle", a déclaré Étienne Claude, directeur général de Visit Wallonia.