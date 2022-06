On s’attend à des routes très chargées pour les départs en vacances dès ce samedi 2 juillet 2022: voici les conseils de la VAB

Le VAB s’attend donc à des embouteillages, et ce, essentiellement samedi prochain. Elle conseille donc de prendre la route si possible plutôt dimanche matin. Et pour ceux qui voudraient absolument partir samedi, le faire de préférence en fin d’après-midi. Un départ vendredi n’est pas non plus une bonne idée si on veut éviter les embouteillages, selon le VAB.