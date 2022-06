Un homme tue le fils de 21 ans de son ex-compagne à Merksplas

La fille et le compagnon de la mère ont réussi à s’enfuir. Le suspect s’est ensuite retranché dans la maison avec son ex-partenaire. La police et les unités spéciales de la police fédérale sont arrivées sur les lieux. "Après des heures de négociations, le suspect est sorti et a pu être maîtrisé", explique Kristof Aerts. "Nous avons requis un juge d’instruction pour assassinat, tentative d’assassinat et privation illégale de liberté. Le suspect, un quadragénaire, lui sera présenté dimanche."