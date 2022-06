Gain ou perte de temps?

Dans votre quotidien, vous l'aurez certainement constaté, tous les équipements se complexifient avec l'augmentation des options. Cela se vérifie à tous les niveaux, fours de cuisine, télévisions, voitures, . Il est d'ailleurs probable que vous n'explorerez pas toutes les fonctions de vos équipements flambants neufs. Les technophiles se délectent à l'idée de découvrir tous le potentiel et les options de leurs nouveaux appareils, pour les autres, c'est parfois un véritable calvaire. C'est notamment le cas pour les plus âgés, ceux que l'on nomme les boomers, qui éprouvent du mal à se familiariser avec les avancées technologiques. Une fois le mode de fonctionnement compris et intégré, vous gagnerez cependant du temps car toutes les tâches répétitives liées à la gestion du chauffage et de l'éclairage ne demanderont plus le moindre effort. La domotique gérera tout à votre place. D.N.