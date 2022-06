Alexander De Croo prêt à examiner les barèmes d’imposition

Les salaires suivent l’évolution du coût de la vie via l’indexation automatique. Les barèmes d’imposition, déterminant la tranche d’imposition de chaque contribuable, sont eux indexés une fois par an. "En principe, cela ne pose pas de problème car il n’y a une indexation (automatique, NDLR) qu’une fois par an ou tous les ans et demi", a avancé M. De Croo.