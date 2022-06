100% des avions basés en Belgique sont cloués au sol, répondent les syndicats à Ryanair

L’intégralité des avions de Ryanair basés aux aéroports de Zaventem et de Charleroi sont restés cloués au sol à la suite de la grève de trois jours du personnel de cabine et des pilotes qui y sont également basés. Voilà ce qu’ont rétorqué samedi, au 2e jour de leur action, les syndicats chrétiens francophone CNE et flamand ACV Puls à la compagnie aérienne à bas coûts.