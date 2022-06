CV: les bonnes références

Pour ce faire, il est conseillé de se tourner vers un ancien manager avec qui la relation était évidemment au beau fixe. Le but est que cette personne puisse dire des choses positives et pertinentes par rapport au poste convoité. Le choix d’un collègue n’est pas le plus judicieux car ce dernier ne sera pas forcément capable de répondre à toutes les questions du futur employeur, notamment sur la manière de gérer des ordres émanant de la hiérarchie… Idem pour les proches. Prendre comme référence un ami ou un membre de sa famille manquerait d’objectivité et celui-ci ne serait pas capable de décrire le comportement sur le lieu de travail. Bien sûr, pour une première embauche, lorsqu’un jeune sort des études par exemple et qu’il ne peut donner aucune référence, on se tournera vers un ancien professeur ou auprès d’un responsable d’un job d’étudiant.

Toujours prévenir

Faut-il indiquer ses références d’emblée sur son CV ou sa lettre de motivation même si ce n’est pas demandé? Pas forcément. On peut toutefois en mentionner l’une ou l’autre avec un numéro de téléphone ou une adresse mail. Pas la peine par contre de perdre de l’espace en notant qu’il est possible au recruteur de demander ces références au besoin. Si c’est le cas et que le profil du candidat est intéressant, le recruteur les demandera lors d’un futur entretien. Mieux vaut également avoir plusieurs références en tête dans le cas où une seule ne suffirait pas.

Être capable de donner des références, c’est bien. Prévenir ces personnes qu’elles seront mentionnées et qu’elles sont susceptibles d’être contactées, c’est mieux! D’une part, parce que tout le monde n’accepte pas de donner ses coordonnées et d’autre part parce que ça leur laissera le temps de se préparer aux éventuelles questions qui seront posées et d’avoir des choses à dire… Une fois que ces références ont été contactées, c’est toujours bien de les remercier, que le rôle qu’elles ont joué ait eu un impact positif ou non.