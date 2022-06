Comment Spacebel a imposé son savoir-faire technologique dans le secteur spatial

Fondée en 1988, cette PME belge spécialisée en ingénierie logicielle et systèmes spatiaux a rapidement gagné ses lettres de noblesse dans le domaine spatial et le secteur des applications de l’observation de la Terre : informatique à bord des satellites, logiciels de contrôle des lanceurs, systèmes de simulation, informatique au sol dans les centres de contrôles, de mission ou de traitement des données. Elle compte à ce jour une centaine de collaborateurs répartis sur ses sites belges (Liège - Hoeilaart) et français (Toulouse). L’entreprise s’est construit une réputation d’excellence grâce à ses multiples contributions au succès d’une cinquantaine de missions spatiales.

« Nous avons deux grands types de clients. D’abord, les agences spatiales, avec l’ESA et le CNES (France). Et puis, les grands donneurs d’ordre comme Airbus, Thales ou OHB, qui sont souvent à la tête de consortiums candidats à des appels d’offres pour la construction de satellites », nous explique Thierry du Pré-Werson, Administrateur Délégué de Spacebel. Et de préciser : « Nous sommes principalement dans tout ce qui touche aux lanceurs, à l’observation de la Terre, à la science et à l’exploration. »

Euclid et l’Univers sombre

Destiné à l’étude de la matière et de l’énergie noires, le satellite européen Euclid partira en 2023 à la rencontre du côté obscur de l’Univers. L’enjeu est de taille : examiner, durant au moins six ans, la nature de l’Univers ainsi que la raison de l’accélération de son expansion actuelle. Spacebel est responsable du développement du logiciel qui, à bord du satellite, va contrôler le bon fonctionnement de l’ensemble des sous-systèmes ainsi que des instruments qui doivent réaliser la mission. Les fonctions réalisées par ce logiciel font partie des éléments critiques qui devront contribuer au succès de cette mission emblématique.

Hera et la défense planétaire

L’ESA a aussi choisi Spacebel pour développer le logiciel embarqué de la mission européenne Hera, consacrée à l’exploration de l’Espace lointain à des fins de défense planétaire. Spacebel est également en charge du développement d’un simulateur assurant la validation logicielle ainsi que du développement du centre d’opérations de la mission Cubesat de Hera. En collaboration avec le vaisseau spatial Dart de la NASA, la sonde Hera et ses deux cubesats évalueront les conséquences d’une collision avec un astéroïde, afin de tester des techniques de déviation permettant de protéger la Terre des astéroïdes menaçants. Cible de la mission : un astéroïde binaire composé de Didymos et de sa lune Dimorphos. Le lancement de Hera est prévu pour 2024 avec l’arrivée à destination fin 2026. Il s’agit d’une expérience spatiale pionnière.

Altius et les enjeux environnementaux

Altius, un micro-satellite « Earth Watch » de l’ESA avec la Belgique en tant que principal contributeur, détectera la composition de l’atmosphère et les changements de la couche d’ozone stratosphérique à partir de la mi-2025. En plus des émissions de gaz à effet de serre, Altius va mesurer d’autres traces de gaz atmosphériques tels que les aérosols qui nuisent à la qualité de l’air sur Terre. Spacebel contribue largement à cette mission d’observation de la Terre en tant que responsable du développement du logiciel de bord du satellite et maître d’œuvre du segment sol de gestion des données de la charge utile.

Des satellites d’observation de la Terre

« Outre nos compétences de développement logiciel pour les infrastructures spatiales, Spacebel a la capacité de prendre en charge la conception complète d’un système satellitaire d’observation de la Terre », souligne Thierry du Pré-Werson. « Spacebel peut ainsi répondre à la demande de certains États qui veulent disposer de leur propre satellite pour mieux gérer leur agriculture sur fond de réchauffement climatique ou observer les phénomènes de pollution. Ces mini-satellites servent aussi à surveiller les forêts pour une gestion durable et dynamique de notre planète ».

Dernière particularité, mais non des moindres, Spacebel figure parmi les leaders européens du spatial, notamment en matière de simulateurs de satellites, bien utiles p.ex. pour analyser au sol les causes d’une panne et trouver une solution pour remettre en état de marche un satellite en perdition au-dessus de nos têtes.

www.spacebel.com