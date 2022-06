Clôture du règlement Fortis: paiement des dernières tranches en vue

Initialement, les calculs finaux pour tous les demandeurs et le paiement des dernières tranches ne devaient se faire qu’après la résolution du tout dernier différend mais il ne reste qu’un nombre "très limité" de demandes (moins de 80) en suspens devant Computershare (l’administrateur des demandes indépendant) ou la Commission des Litiges. Ageas n’a pas voulu que ce nombre limité de demandes non résolues fasse attendre les quelque 279.000 autres demandeurs plus longtemps, a expliqué Filip Coremans, managing director Asia et membre du conseil d’administration d’Ageas, lors d’une conférence de presse.