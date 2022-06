Approvisionnement en gaz: aucun élément pour déclencher la phase d’alerte précoce en Belgique

La Belgique a été informée de l’intention de l’Allemagne le week-end dernier (18-19/06) de cette possibilité, tout comme elle l’avait été de l’intention des Pays-Bas d’activer la phase d’alerte précoce. Les pays sont en contact permanent et l’impact de ces mesures sur la Belgique est analysé de près, indique le cabinet.

Il ressort de l’analyse que l’approvisionnement en gaz en Belgique est toujours garanti et qu’il n’y a actuellement aucun élément pour déclencher la phase d’alerte précoce. Contrairement à ses voisins, la Belgique n’a pratiquement pas de gaz russe dans ses gazoducs et elle dispose, grâce aux ports de Zeebrugge et Dunkerque, de portes d’entrée importantes pour le gaz naturel.

Cependant, "la situation n’en demeure pas moins sérieuse", prévient le cabinet. "Le risque que les prix augmentent et restent élevés est réel."

"L’énergie est utilisée comme une arme et, à la lumière de la guerre énergétique, il est d’autant plus important d’être préparé à tous les scénarios. Il est donc essentiel de se préparer, sur tous les fronts et en concertation avec nos voisins."