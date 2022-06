Avec moins de 20% de trains en service, ce fut un jour noir pour les navetteurs et voyageurs britanniques, alors que la plus grosse grève de cheminots depuis 30 ans touchait brutalement l’ensemble du pays ce mardi.

2. Fillette «ligotée» à une chaise: comment réagir face à un enfant turbulent à l’école?

Les enseignants se sentent parfois démunis face à des enfants qui présentent des problèmes de comportement. La mésaventure subie par une fillette de 4 ans scolarisée à Tournai, punie par ses institutrices en étant "ligotée" à une chaise, en est une illustration.

3. La SWDE veut diminuer son empreinte carbone de 20% d’ici 2030

La Société wallonne des Eaux a présenté ses projets en cours et à venir de transition énergétique pour plus d’écologie et d’économies. Elle tente une expérience pilote depuis un mois et les résultats sont plutôt prometteurs.

4. Abattage: «Défi est un piètre défenseur de la laïcité»

Le député bruxellois Christophe Magdalijns (Défi) fustige l’abstention et le vote négatif de plusieurs parlementaires amarante vendredi dernier.

5. Dauphins à Mouscron: la «négligence» du gestionnaire pointée du doigt

Escalators condamnés, ascenseur en panne une semaine sur deux: les commerçants du parc commercial Les Dauphins ne comptent plus les couacs auxquels les clients sont confrontés.

6. Flawinne: décès de la directrice d’école dans un accident, le PMS au secours des émotions

Le décès de la directrice d’école Sarah Balthazart a suscité l’émoi parmi les élèves des écoles fondamentales Sainte-Marie de Flawinne et Suarlée. Où le centre PMS s’est déployé ces derniers jours.

7. Nivelles-Namur en bus, avec son vélo: les «testeurs» plutôt satisfaits

Charger son vélo dans le bus: la première évaluation est plutôt bonne. Mais le ministre attend la fin de l’expérience pilote pour se réjouir.

8. Andenne va réaliser une carte des risques d’inondations sur son territoire

Pas convaincue par la cartographie wallonne des zones inondables, la Ville d’Andenne va lancer une étude hydrologique afin d’établir sa propre carte communale des aléas d’inondation.

9. À l’appel de la police de Hesbaye, la ministre de l’Intérieur ne répond rien…

Étonnant, incroyable même… La ministre de l’Intérieur n’a rien à répondre à l’appel lancé par la zone de police de Hesbaye qui tire, pourtant, la sonnette d’alarme.

10. Valentino Rossi: «Spa, un circuit fantastique, mais pas prêt pour la moto»

Nouveau retraité du Moto GP et star du GT World Challenge, Valentino Rossi a découvert ce mardi le circuit de Francorchamps au volant de son Audi R8 LMS WRT lors du "Test Day" des 24H qui se disputeront les 30 et 31 juillet.

