EDI couplera désormais son offre de bornes de recharge de véhicules électriques à celle de l’installation de panneaux photovoltaïques et de batteries. "L’acquisition de Go-Solar par EDI est une opération stratégique qui, en simplifiant l’expérience client au travers d’une offre complète, va contribuer à promouvoir l’électromobilité en Belgique", ajoute Denis Gorteman, CEO de D’Ieteren. "Elle participe à la réduction de l’empreinte carbone de la mobilité et s’inscrit en droite ligne dans notre mission d’œuvrer à une mobilité fluide et durable pour tous."

Go-Solar est une entreprise belge créée en 2008. Active en Flandre, elle veut étendre ses activités à l’ensemble du pays.