Plus d’un milliard d’euros dépensés par les 3 principaux opérateurs pour le spectre 5G

La phase principale de la mise aux enchères du nouveau spectre radioélectrique 5G et du spectre existant 2G et 3G s’est conclue ce lundi par 1,202 milliard d’euros de revenus, avait annoncé plus tôt ce mardi l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) . Cinq opérateurs, le flamand Citymesh Mobile, le liégeois Network Research Belgium, ainsi que les trois nationaux Orange Belgium, Proximus et Telenet, ont chacun pu acquérir une partie du spectre pour les 20 prochaines années.

Dans le détail, c’est Proximus, premier opérateur sur le marché belge, qui a le plus délié les cordons de la bourse: 491 millions d’euros à lui seul. L’entreprise semi-publique a obtenu 20% de spectre de plus que toutes les entreprises participantes, "s’assurant une solide position dans toutes les bandes de fréquence".

Orange Belgium suit à bonne distance, avec 322 millions d’euros investis dans ces droits de licence uniques pour une période de 20 ans. Enfin, Telenet, 3e acteur en Belgique, ferme la marche avec 264,3 millions d’euros. Soit un total pour les trois entreprises de 1,077 milliard sur le 1,2 milliard qu’a rapporté le processus.

Les opérateurs ont à présent le choix d’opter soit pour un paiement anticipé unique, soit pour des paiements annuels différés.

Le processus d’enchère n’est en outre pas encore terminé puisque le positionnement des blocs achetés par chaque opérateur dans les bandes de fréquences concernées doit à présent être déterminé. La vente aux enchères du spectre dans la bande 1.400 MHz devra ensuite avoir lieu.