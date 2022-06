Amazon arrive en Belgique avec un projet baptisé «Diable Rouge»: voici toutes les modalités

Sur LinkedIn, Amazon se dit à la recherche de quelque 70 profils pour son activité belge. "La livraison créera une cinquantaine d’emplois: du directeur de livraison, qui sera responsable de la direction de l’équipe et de l’amélioration des processus, aux personnes chargées du tri, de l’emballage et de l’expédition des commandes. Un certain nombre de fonctions seront également recherchées pour soutenir les opérations. En outre, environ 250 chauffeurs travaillant pour des sociétés de livraison indépendantes collecteront les colis et les livreront aux clients d’Amazon en Belgique."

Pour rappel, Amazon avait déjà annoncé le début de son aventure logistique en Belgique en février dernier. Un centre de tri Amazon va en effet ouvrir ses portes d’ici la fin de l’année à Anvers, dans la zone commerciale Blue Gate. Une position stratégique pour le colosse de la livraison, qui y traitera notamment des colis venus d’Allemagne ou de France.

Quel est donc l’intérêt pour l’entreprise de Jeff Bezos d’être physiquement présente chez nous?

1 Amazon pourra mieux profiler le client

Avec les prises de commandes en Belgique, Amazon pourrait, via l’intelligence artificielle, mieux profiler le client belge: ses besoins, ses habitudes... "L’intérêt de l’arrivée d’Amazon en Belgique est de mieux connaître ses clients", explique Sofie Geeroms de be-commerce, l’association belge du commerce en ligne, à l’Écho.

2 Quelles conséquences pour bpost?

Les consommateurs belges d’amazon.fr, .de ou .nl déjà affiliés au service Prime pourront également profiter de ce service sur amazon.be, assure l’Écho. Ce service permet notamment une livraison rapide et gratuite des commandes.

Jusqu’ici, bpost était l’unique livreur belge d’Amazon. Mais à l’automne dernier, Amazon avait indiqué vouloir étendre son réseau pour les livraisons du dernier kilomètre dans les zones les plus densément peuplées. "Amazon nous a déjà fait part de sa volonté d’évoluer vers une politique multi-transporteurs, comme dans d’autres pays. Mais il restera un des clients de bpost", indique-t-on chez nos confrères de l’Écho.

3 Une plus grande concurrence

L’arrivée d’Amazon sur le territoire belge va-t-elle ou non accroître la concurrence? "Il ne faut pas sous-estimer la force de frappe qu’Amazon a déjà en Belgique sans y être présent", explique Sofie Geeroms, à l’Écho. Il y aura peut-être quelques parts de marché grappillées à des bol.com, Coolblue et autre Zalando, mais l’arrivée d’amazon.be ne devrait pas perturber tout le marché.