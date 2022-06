Cette réforme devrait encore pouvoir intervenir durant cette législature. Elle pourrait prendre exemple sur ce qui se fait en Finlande où la formation dure 3 ans et débouche sur un diplôme. "Pour certains ici, le diplôme est une raison de ne pas entrer dans la police car on n’y obtient pas de diplôme reconnu ailleurs sur le marché", explique la ministre qui ne mise pas forcément sur une durée de 3 ans. "Mais cette formation devrait certainement être plus longue".

La ministre a également d’autres projets de réforme pour la police. La police judiciaire fédérale, actuellement hébergée dans 14 lieux différents, pourrait notamment être davantage centralisée. La flexibilité pourrait également s’améliorer, comme c’est déjà le cas avec les zones de police de la côte qui reçoivent des renforts d’autres zones pendant l’été. "Nous devons étendre ce système à tous les niveaux mais les structures d’aujourd’hui n’apportent pas toujours de réponse satisfaisante", souligne-t-elle en évoquant enfin la possibilité d’étendre les zones de police locales. "Je ne dis pas que toutes les zones doivent fusionner immédiatement mais on peut quand même tendre vers une collaboration plus intensive."