Grève nationale à Bruxelles ce lundi 20 juin 2022: les Belges ont manifesté pour leur pouvoir d’achat

Entre 70.000 et 80.000 personnes, selon les estimations respectives de la police et des syndicats, ont participé à cette grève nationale. "Autant de monde, du jamais vu depuis 10 ans", estiment de leur côté les syndicats.

Le cortège de militants rouge-vert-bleu a atteint la gare du Midi en début d’après midi. La manifestation nationale s’est ensuite disloquée dans une ambiance plutôt bon enfant, a observé Belga.

Revivez la manifestation

Les secteurs perturbés

TEC

En Wallonie, le TEC annonce un service supprimé en Brabant wallon et réduit dans le Hainaut et dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg.

Les listes des voyages supprimés sont disponibles sur leur site internet .

STIB

Métro : Une ligne de métro sur quatre est opérationnelle à Bruxelles. Il s’agit de la ligne Stockel-Gare de l’Ouest, prolongée jusqu’à Erasme.

Trams qui circulent: lignes 3, 4, 7, 8, 9, 51 (entre Van Haelen et Cimetière de Jette) et 92.

Bus qui circulent: lignes 29, 34, 36, 45, 46, 53, 54, 56, 59, 65, 71, 73, 87 (prolongée jusqu’à Etangs Noirs), 88 et 95.

Toutes les autres lignes ne sont pas exploitées.

De Lijn

En Flandre, 60% des bus et 40% des trams de la société flamande de transport en commun De Lijn roulaient lundi matin. De Lijn conseille aux voyageurs de se renseigner sur le site internet de la compagnie avant d’envisager d’utiliser les transports publics.

À Gand, 60% des bus et trams roulaient; la moitié à Anvers et 40% des trams au littoral.

Trains supplémentaires à la SNCB

La SNCB a indiqué ne pas être concernée par la grève. Elle ne mentionnait d’ailleurs aucune perturbation majeure sur son site internet .

Neuf trains supplémentaires ont été affrétés pour permettre à tout le monde de rejoindre le lieu de rassemblement.

Tous les vols au départ de Brussels Airport annulés

"La situation est calme dans le terminal de Brussels Airport" ce lundi matin, indiquait peu avant 7h00 la porte-parole de l’aéroport. "Pas mal de voyageurs sont visiblement bien au courant qu’ils ne doivent pas venir jusqu’ici."

Brussels Airport a décidé dimanche soir d’ annuler tous les vols prévus lundi au départ de l’aéroport de Bruxelles-National pour des raisons de "sécurité", en ce jour de manifestation nationale.

"Au total, 232 vols au départ de Bussels Airport sont annulés aujourd’hui, tandis qu’un vol sur quatre est opéré, dans le sens des arrivées", précise la porte-parole. Environ 30.000 voyageurs en partance sont impactés par la grève.

Par ailleurs, la compagnie aérienne TUI fly a détourné une grande partie de ses vols vers les aéroports régionaux d’Ostende, d’Anvers et de Liège, et reprogrammé des vols pour mardi.

"Nous invitons les voyageurs à contacter le call center de leur compagnie aérienne pour un éventuel remboursement ou un rebooking", précise l’aéroport.

Les syndicats de la compagnie Brussels Airlines feront grève les 23, 24 et 25 juin. Chez Ryanair , les pilotes et le personnel de cabine se croiseront les bras les 24, 25 et 26 juin.

Les grandes surfaces peu touchées

Quelques enseignes Makro sont restées portes closes en raison de la situation particulièrement problématique du personnel de ce groupe, a indiqué la CNE.

Chez Colruyt, l’activité logistique et le travail en supermarchés n’étaient pas perturbés.

Des manifestants étaient présents devant des supermarchés de la marque Carrefour, mais ici aussi sans causer de forte perturbation sur l’activité globale. Tous les magasins étaient ouverts.

Le constat était similaire chez Delhaize où malgré l’un ou l’autre rassemblement, tout fonctionnait correctement sur le plan logistique et en magasins.

Bpost: 20% de collaborateurs absents en Wallonie

"80% des travailleurs ont pris leur service aujourd’hui à Bruxelles et en Wallonie, contre 90% en Flandre", explique la porte-parole de bpost. "La région de Liège-Luxembourg est la région où l’absentéisme est le plus important", poursuit-elle.

Bpost donnera la priorité au traitement des courriers prior et des colis, ainsi qu’au paiement des pensions.

"Des perturbations sont encore attendues dans les prochains jours, mais tout devrait rentrer dans l’ordre assez rapidement", ponctue l’entreprise.

Collectes de déchets perturbées à Liège

À Liège, aucune collecte n’a été effectuée dans les quartiers du Cadran, Sainte-Marguerite, Sainte-Walburge, Rocourt, Saint-Léonard, Coronmeuse, et Thier-à-Liège. Le ramassage des sacs jaunes, déchets organiques, papiers/cartons et PMC est reporté à mardi.

La Ville de Liège et le collecteur "Liège-Collectes" mettront tout en œuvre mardi pour "normaliser la situation dans les meilleurs délais et dans la mesure du possible". En attendant, il est demandé aux Liégeois de ne sortir leurs déchets que le lundi à partir de 20h ou mardi dès 5h30.