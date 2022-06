Grève et manifestation à Bruxelles ce lundi 20 juin: ce qu’il faut savoir

La manifestation partira à 11h de la gare du Nord à Bruxelles .

Des perturbations ont été annoncées sur les réseaux Stib, TEC, De Lijn ainsi que chez Brussels Airport.

Voici la situation à 8h:

TEC

En Wallonie, le TEC annonce sur son site internet un service supprimé en Brabant wallon et réduit dans le Hainaut et dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg. Les listes des voyages supprimés sont disponibles sur leur site internet .

STIB

Lignes exploitées:

Metro: ligne 1 (prolongée jusqu’à Erasme).

Tram: lignes 3, 4, 7, 8, 9, 51 (entre Van Haelen et Cimetière de Jette) et 92.

Bus: lignes 29, 34, 36, 45, 46, 53, 54, 56, 59, 65, 71, 73, 87 (prolongée jusqu’à Etangs Noirs), 88 et 95.

Toutes les autres lignes ne sont pas exploitées.

De Lijn

En Flandre, 60% des bus et 40% des trams de la société flamande de transport en commun De Lijn roulaient lundi vers 7h. De Lijn conseille aux voyageurs de se renseigner sur le site internet de la compagnie avant d’envisager d’utiliser les transports publics.

À Gand, 60% des bus et trams roulaient; la moitié à Anvers et 40% des trams au littoral.

Trains supplémentaires à la SNCB

La SNCB a indiqué ne pas être concernée par la grève. Neuf trains supplémentaires ont été affrétés pour permettre à tout le monde de rejoindre le lieu de rassemblement.

Tous les vols au départ de Brussels Airport annulés

"La situation est calme dans le terminal de Brussels Airport" ce lundi matin, indiquait peu avant 7h00 la porte-parole de l’aéroport. "Pas mal de voyageurs sont visiblement bien au courant qu’ils ne doivent pas venir jusqu’ici."

Brussels Airport a décidé dimanche soir d’ annuler tous les vols prévus lundi au départ de l’aéroport de Bruxelles-National pour des raisons de "sécurité", en ce jour de manifestation nationale.

"Au total, 232 vols au départ de Bussels Airport sont annulés aujourd’hui, tandis qu’un vol sur quatre est opéré, dans le sens des arrivées", précise la porte-parole.

Les vols de fret sont, eux, maintenus.

Par ailleurs, la compagnie aérienne TUI fly a détourné une grande partie de ses vols vers les aéroports régionaux d’Ostende, d’Anvers et de Liège, et reprogrammé des vols pour mardi.

"Nous invitons les voyageurs à contacter le call center de leur compagnie aérienne pour un éventuel remboursement ou un rebooking", précise l’aéroport.