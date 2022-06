«Fini, le bon p’tit verre de vin»: pourquoi ils et elles étaient à la manifestation nationale ce lundi 20 juin 2022

Le tempo du cortège n’est pas celui de Magic System.Mais les mots du groupe ivoirien, crachés à plein tube par la sono tonitruante d’un syndicat, résonnent dans la tête des 70 à 80.000 manifestants qui ont déferlé ce lundi 20 juin dans les rues de Bruxelles. Avec l’intention de "bouger bouger" les lignes politiques.

On est 11 millions de Belges.Et ici on est quoi? 70.000? Vraiment, on ne vit pas tous dans le même monde.

«Tout devient trop cher». ©ÉdA – Julien RENSONNET

C’est ce que confirme Stamatis, caddie de supermarché vissé sur le casque de chantier. "Il faut que les choses bougent! On peut pas bloquer les salaires comme ça éternellement: tout devient trop cher", râle ce souriant travailleur de la sidérurgie. Qui cache assez bien son pessimisme: "Je ne crois pas que cette manif va changer grand-chose. On est 11 millions de Belges.Et ici on est quoi? 70.000? Vraiment, on ne vit pas tous dans le même monde".

Les habitudes ont changé: on ne sort plus, on est niveau premier prix dans les courses alimentaires.Le bon petit verre de vin, c’est fini

Ces travailleuses des soins de santé dénoncent une charge de travail qui augmente alors que les salaires restent plancher. Le covid n’a pas aidé le secteur. ©ÉdA – Julien RENSONNET

Le monde de Gracia, c’est un secteur des soins de santé toujours plus sous pression. "On travaille toujours plus, mais nos salaires n’augmentent pas", peste-t-elle. Noyée dans la foule, encadrée de consœurs rouges, vertes et bleues, la jeune infirmière dénonce: "Sur le terrain, il y a de moins en moins de personnel.Et celles qui tiennent le coup ne sont pas assez valorisées". Pour son couple, "tout se complique le 15 du mois, quand on a payé les charges". Pour "donner la priorité à leur fille", ces parents font "avec le strict minimum".Ils n’ont pas de voiture. Depuis quelques mois, "les habitudes ont changé: on ne sort plus, on est niveau premier prix dans les courses alimentaires.Le bon petit verre de vin, c’est fini".

Un enfant sur quatre vit sous le seuil de pauvreté en Belgique.Il y a quelque chose qui cloche.Car des richesses, il y en a chez nous.

«On va tirer sur la caisse maladie». ©ÉdA – Julien RENSONNET

Les soins de santé, Marie connaît.Cette ancienne employée administrative a vu "la détresse des soignants, la misère et les restrictions depuis 10 ans.C’est honteux pour celles qui continuent". Pensionnée depuis un an, cette grand-maman a donc vécu la terrible période covid.Elle a donc noué son foulard rouge au cou ce lundi."Un enfant sur quatre vit sous le seuil de pauvreté en Belgique.Il y a quelque chose qui cloche.Car des richesses, il y en a chez nous.Il y a des milliardaires".Son amie Bernadette est plus virulente encore: "De Croo, il touche ses 17.000 par mois, ça le fait dériver", tisonne cette accueillante conventionnée à la retraite dont les fins de mois étaient arrondies par le CPAS."Pour un carburant plus accessible, il y a des moyens. Mais le politique n’en veut pas.Les gens n’arriveront plus à se chauffer ni à se nourrir correctement. Et après ça, on va tirer sur la caisse maladie".

Mes charges ont augmenté de plusieurs centaines d’euros ces derniers mois.J’ai été obligé de vendre ma voiture pour m’en sortir.

Freddy et Nixon vivent déjà les restrictions au quotidien.Les deux gaillards travaillent dans la grande distribution. "On n’arrive plus à tenir jusqu’à la fin du mois", avoue le premier. "On ne tient plus". Son collègue abonde. "Mes charges ont augmenté de plusieurs centaines d’euros ces derniers mois.J’ai été obligé de vendre ma voiture pour m’en sortir".

Je ne comprends pas qu’il y ait encore autant de candidats hôtesses de l’air et stewards. Quand je vois leur salaire et leurs conditions de travail.

«Les cacahuètes, ça rend fort, Monsieur, ça vous permettra de travailler plus longtemps!» ©ÉdA – Julien RENSONNET

Liasses de billets dans le haut-de-forme, cigare au bec, Jean-Marc a pris place à la table d’un cuistax affrété par son syndicat.Ce permanent CNE pour l’industrie et l’aviation distribue des cacahuètes, "comme les patrons". Pas avare, il lâche autant d’arachides que de bons mots: "Ça rend fort, Monsieur, ça vous permettra de travailler plus longtemps". Son petit sketch fait bien marrer autour de lui. Mais il reprend son sérieux en même temps que sa casquette syndicale. "Je ne comprends pas qu’il y ait encore autant de candidats hôtesses de l’air et stewards. Quand je vois leur salaire et leurs conditions de travail!"

Le chèque mazout, la TVAà 6% sur l’énergie, la baisse des accises sur les carburants, mesures annoncées ce 18 juin par le Gouvernement De Croo , ce n’est pas assez?"Ces petits gestes, c’est trop peu, hein!", glisse Stamatis. Jean-Marc appuie: "arrêtons avec ces mesurettes!" Quid alors de l’indexation des salaires? "On s’est battu pour ça. Maintenant, la FEB veut revenir en arrière là-dessus", rappelle le syndicaliste. "L’indexation, ce n’est pas comparable à une augmentation salariale: ça ne couvre qu’une partie des pertes de pouvoir d’achat".

Bref, comme chante Magic System, « en tout cas rien n’a changé ».