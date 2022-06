CEB: des erreurs dans le correctif de l’épreuve de géométrie

Ce sont des enseignants de Charleroi qui ont remarqué l’anomalie. Lors des corrections de l’épreuve du CEB sur les solides et figures, ils constatent que tous les élèves ont répondu faux à deux questions. Un instituteur témoigne auprès de nos confrères de SudInfo: "Dans ces questions, ils devaient respecter les dimensions et tracer deux formes géométriques. Il fallait dessiner un petit rectangle inséré dans un plus grand et y ajouter un arc. Pour l’autre, il fallait dessiner un quadrilatère à deux angles droits. En utilisant le transparent de correction, rien ne coïncidait."