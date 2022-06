Vols annulés ou en retard: le passager peut faire valoir ses droits

Dans le cas d’une annulation pure et simple, les voyageurs peuvent bénéficier d’un remboursement ou d’un réacheminement, c’est-à-dire d’une proposition alternative, pour autant qu’elle convienne au passager.

Les personnes lésées ont également droit à une compensation forfaitaire comprise entre 250 et 600euros, selon la distance du vol et le retard engendré. "Pour le remboursement des billets, si je repense à la dernière grève de Ryanair au mois d’avril par exemple, cela s’est plutôt bien passé. Par contre, en ce qui concerne la compensation financière, il a fallu leur tirer l’oreille..." , précise Jean-Philippe Ducart, porte-parole de Test Achats. Cette indemnisation n’est, en effet, pas octroyée de manière automatique. "Les consommateurs ont donc tout intérêt à la réclamer et à faire valoir leurs droits. Pour les modalités de versement de cette compensation, il faudra consulter le site des compagnies aériennes concernées." Le délai de remboursement du billet d’avion est, par contre, inscrit dans la loi. "On est sur un délai de huit jours."

Si la compensation forfaitaire couvre un dommage, le passager peut également réclamer le remboursement de frais annexes: la réservation d’un hôtel suite à l’annulation d’un vol, la modification d’une réservation, etc. "Ces frais annexes doivent être raisonnables et sont davantage sujets à interprétation, ce qui n’est pas le cas de la compensation forfaitaire."

Quid des retards?

Si votre vol n’est, par chance, pas annulé, votre avion peut néanmoins avoir du retard. Lorsqu’un un vol enregistre plus de deux heures de retard, le passager a droit à des repas et boissons gratuites, ainsi qu’à deux appels téléphoniques ou e-mails gratuits.

Au-delà de trois heures de retard à l’arrivée, le voyageur peut réclamer une indemnisation forfaitaire comprise entre 250 et 600 euros. Après une très longue attente et plus de 5 heures de retard, le passager est alors parfaitement en droit de ne pas prendre le vol retardé et d’exiger un remboursement de son billet d’avion.