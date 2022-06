Un enfant de 9 ans disparaît à Ostende et est retrouvé 10 km plus loin 3 heures plus tard

Le garçonnet originaire de Koekelberg, qui avait été vu pour la dernière fois sur la ligne de flottaison à hauteur du Kursaal et du bar de plage Bondi Beach, a finalement été retrouvé 3 heures plus tard à Westende, à une petite dizaine de kilomètres de là, indique Het Laatste Nieuws . D’après nos confrères flamands, le vent l’aurait fait dévier jusque-là. Il est sain et sauf et a pu retrouver sa maman avec qui il était en excursion à la mer. Tout est bien qui finit bien.