Contrôle électrique en cas de vente

Une habitation se doit de disposer d’une installation électrique conforme. Dans le cas d’une vente, le propriétaire devra remettre le rapport de contrôle à l’acquéreur au plus tard lors de la passation de l’acte authentique. C’est parfois problématique pour les immeubles construits avant le 1er octobre 1981, date de l’entrée en vigueur du RGIE (Règlement général sur les installations électriques). En effet, il y a peu de chance qu’il existe un rapport préexistant et que l’installation réponde aux normes actuelles. Un nouveau RGIE, datant du 1er juin 2020, a apporté quelques modifications visant à lutter contre la vétusté et aussi des nouveaux points de contrôle. Un rapport négatif n’empêche cependant pas la vente, mais l’acquéreur sera obligé de mettre l’installation aux normes dans les 18 mois suivant l’achat de l’immeuble. Ce dernier devra se soumettre à un nouveau contrôle. D.N.