Chaleur ce samedi: forte affluence vers la côte belge, les autoroutes, gares et trains bien chargés

Les températures devraient dépasser les 30°C samedi, un coup de chaud précoce qui risque de se répéter dans les années à venir en raison de la crise climatique. Pour éviter de suffoquer, nombre de personnes se dirigent vers la Côte, où il fait plus frais. "Depuis Bruxelles vers Ostende, il faut compter une demi-heure de trajet en plus car le trafic est ralenti à plusieurs endroits par des files en accordéon", avertit le porte-parole du Vlaams Verkeerscentrum, Peter Bruyninckx. "Cela dure depuis un moment."

Peu avant midi, le site web du Vlaams Verkeerscentrum faisait état de près de 36 kilomètres d’embouteillages, ce qui est relativement élevé pour ce moment de la journée.

Les trains complets

Les trains reliant la Côte, endroit le plus frais de Belgique samedi, affichaient complet. "Nous canalisons les personnes depuis le matin dans les gares de Bruxelles, Gand et Bruges, et de cette façon, les foules sont gérables", a expliqué le porte-parole de la SNCB Bart Crols.

Dix trains supplémentaires en direction de la Côte ont été affrétés, soit un de plus qu’annoncé. Ces convois supplémentaires ont été utiles, car "il y a beaucoup de monde dans les gares et les trains", souligne M. Crols.

Dans les gares de Bruxelles, Gand et Bruges, les voyageurs ne peuvent se rendre sur le quai si le train qui arrive est déjà rempli. Ils sont alors dirigés vers d’autres trains en direction de la Côte.

L’exode du soir depuis le littoral vers l’intérieur des terres est généralement plus étalé et ne devrait en principe pas poser de problèmes majeurs.

Les routes étaient également bien encombrées par les nombreuses personnes désirant se réfugier à la mer.