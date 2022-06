32,6 degrés à Uccle: nouveau record de chaleur en Belgique pour un 18 juin

Canicule en France: des pointes à «42°/43°C» en Aquitaine, record «absolu» à Biarritz

La vague de chaleur intense et d’une précocité inédite qui touche la majeure partie de la France a atteint un pic ce samedi avec des « pointes voisines de 42°C/43°C » dans le sud-ouest et des records absolus de température, comme à Biarritz, avant l’arrivée dimanche d’orages et de pluie par l’Ouest.