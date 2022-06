Le gouvernement s’accorde définitivement sur le «deal pour l’emploi»

Cet ensemble de mesures vise à adapter plusieurs règles organisant le travail en Belgique aux réalités d’aujourd’hui et à contribuer à atteindre l’objectif d’un taux d’emploi de 80% en 2030, ont rappelé de concert le Premier ministre, Alexander De Croo, et les ministres du Travail et des Indépendants, Pierre-Yves Dermagne et David Clarinval.