Il n'est cependant pas toujours évident de s'y retrouver tant les formations sont nombreuses. Autant que les domaines d'application des ingénieurs industriels. En effet, ceux-ci peuvent travailler dans l'automobile, les énergies, l'informatique, les télécommunications, l'électronique, la physique... Et cela ne constitue qu'une liste non exhaustive! Sans compter bien sûr, les fonctions multiples que les titulaires d'un diplôme d'ingénieur industriel pourront par la suite exercer. Dans cet article, nous nous intéressons aux études dispensées en Belgique francophone.

Cinq ans, deux cycles

Les études d'Ingénieur industriel font partie de l'enseignement supérieur de type long et de niveau universitaire. Elles sont dispensées en haute école et dans certains instituts de promotion sociale. Ces études sont organisées en deux cycles, avec d'abord un bachelier d'une durée de trois ans, et ensuite un master d'une durée de deux ans, minimum. L'orientation finale étant choisie à l'issue du bachelier. Pour accéder au bachelier, il est nécessaire de disposer d'un diplôme d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS) ou équivalent. Le master, lui, peut être suivi à l'issue de la réussite du bachelier en sciences de l'ingénieur industriel. D'autres formations permettent aussi l'accès, moyennant le suivi d'un complément de formation.

Il n'y a pas d'examen d'entrée pour accéder à ce type d'études ni de prérequis particuliers, en tout cas pour le premier cycle de la formation. Toutefois, le cursus demande certaines aptitudes dans les domaines des sciences et des mathématiques qui vous accompagneront tout au long de votre parcours. Ainsi, il est recommandé d'avoir suivi une option math fortes durant vos secondaires. Des cours de remise à niveau sont cependant proposés dans la majorité des établissements si ce n'est pas le cas afin d'aborder au mieux ces études.