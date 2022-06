Des bornes éthylotests interactives pour savoir quand reprendre le volant

C’est pour conscientiser et sensibiliser les conducteurs wallons aux dangers de l’alcool au volant, que la ministre wallonne de la Sécurité routière, Valérie De Bue et l’AWSR (Agence wallonne pour la sécurité routière) ont lancé ce vendredi une expérience pilote: l’installation de bornes éthylotests interactives dans des lieux de fête.

Elles commencent leur périple en Brabant wallon durant un mois et tourneront dans les bars, discothèques et salles de concert des autres provinces wallonnes durant le second semestre.

Au total, une trentaine d’établissements auront testé les bornes d’ici décembre.

Ces bornes, mises au point par la start-up wallonne Fline, permettent aux fêtards de mesurer tout au long de la soirée leur taux d’alcool mais aussi, et c’est l’avantage, leur indiquent le temps qu’il faut attendre pour reprendre la voiture dans des conditions optimales ou même le montant de l’amende éventuelle.

"Évaluer soi-même son taux d’alcool et le temps nécessaire à son élimination est pratiquement impossible", note Françoise Guillaume, directrice générale de l’AWSR.

Or seul le temps dégrise, disent les spécialistes. Prendre un café, aller se promener ou avaler une boîte de bonbons à la menthe n’y changera rien. "Ici, l’idée est de mettre à disposition un outil interactif, moderne, non pas pour condamner, mais pour amener à une réaction adéquate", ajoute Françoise Guillaume.

Numéros de taxi

L’utilisation est simple. Après avoir répondu à quelques questions (genre, âge, comptez-vous reprendre rapidement le volant?,…), l’utilisateur est invité à souffler dans un embout en carton.

Le "score" du fêtard s’indique alors à l’écran. Pour rappel, la limite autorisée est de 0,22 mg/l d’air alvéolaire expiré (ou 0,5 g/l dans le sang).

Afin d’éviter les concours du "qui montera le plus haut" , la borne n’indique plus le taux exact d’alcoolémie une fois le maximum légal dépassé.

Elle prévient évidemment le fêtard de son dépassement et du risque encouru.Des alternatives sont alors proposées avec par exemple les numéros des taxis locaux.

Une évaluation de ces bornes est prévue en fin d’année.

D’ici là, des "enquêteurs" mandatés par l’AWSR passeront sur les lieux et questionneront notamment les utilisateurs quant à l’impact de ces bornes sur leur comportement face à l’alcool au volant.

"Si cela s’avère positif, on envisage de généraliser le dispositif dès 2023 en le mettant à disposition des zones de police wallonnes" , a indiqué la ministre Valérie De Bue.L’opération pilote représente un budget de 120000 €.

«Éviter le verre de trop»

Nathan Bulteau, de l’Acte 3 et du Doktor Jack à Braine-l’Alleud, accueillera la borne pendant un mois. "On sait à quel point l’alcool peut être un fléau.Et nous, on veut que les clients s’amusent mais puissent aussi repartir de chez nous en toute sécurité. On veut rester un endroit de plaisir."

Le responsable a déjà testé la borne mercredi lors d’une soirée. "Une personne avait bu deux Gin et était sûre de pouvoir rentrer sans problème. Elle était bel et bien au-dessus de la limite autorisée et la borne lui conseillait d’attendre un moment avant de reprendre le volant."

Quant à la société Fline, montée à l’époque par des étudiants de l’UClouvain, elle veut, avec ses bornes interactives, faire en sorte que "tester son taux d’alcool devienne une habitude, comme le test Covid. L’objectif est que chacun puisse adapter sa consommation et éviter de prendre le fameux verre de trop" .

Fline ambitionne désormais d’équiper les entreprises événementielles qui pourront louer ces bornes lors de festivals, de mariages, etc.