Conseil des ministres: feu vert à la libération anticipée de six mois

Les criminels les plus dangereux, tels que terroristes et délinquants sexuels, par exemple, sont exclus du projet.

Cette mesure avait été exécutée en 2020 et 2021 sans problèmes notables, a fait valoir le ministre. Elle vaudra jusque septembre 2023 et pourra être prolongée au maximum jusque fin 2024. Le texte doit encore être approuvé par le Parlement, où la N-VA et le Vlaams Belang s’y opposent.